◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月4日京セラD大阪）元日本テレビアナウンサーでタレントの上田まりえ（39）が4日、オリックス対ロッテ戦（京セラドーム）で開催された「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」の始球式に登場した。左腕から投じた山なりのボールは惜しくもホームベース手前でワンバウンド。「野球が好きすぎて緊張しました。デキは50点。でも始球式の夢がかなった。野球と鳥取のおかげです。泣き