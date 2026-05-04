きょう午後、新潟県妙高市の上信越道新井パーキングエリアで、24台の車の窓ガラスが割れ、2人が軽傷を負いました。強風が原因とみられています。ビニールで覆われた車の窓。割れてしまった窓に雨風が入り込まないように、応急処置をしているようです。被害があったのは、妙高市の上信越道・新井パーキングエリアです。警察やNEXCO東日本によりますと、きょう午後3時すぎ、「駐車中の車の窓ガラスにものが当たって割れた」と110番通