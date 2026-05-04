中日７−３阪神（セ・リーグ＝４日）――中日が対阪神戦で今季初白星。一回に細川が逆転３ラン、五回に石伊がソロを放った。７回３失点の中西がプロ初勝利。阪神は二回以降、打線が沈黙した。◇ＤｅＮＡ１１−８広島（セ・リーグ＝４日）――ＤｅＮＡが２戦連続の２桁得点で逆転勝ち。三回に勝又、蝦名の連続適時打で勝ち越し、四回にも蝦名の２ランなどで突き放した。広島は大瀬良が崩れた。