◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）11試合ぶりに「6番・左翼」で先発出場した阪神・前川が「智弁対決」を制した。「（プロに入ってから）初対戦で初球から行けて良かった」初回2死満塁の1打席目。中西の初球、外角フォークを振り抜き右中間への3点適時二塁打とした。智弁和歌山出身の先発右腕とは21年夏の甲子園の決勝戦で激突。5回から登板した相手から同回に右前打、7回は右翼への二塁打を放っ