4日午後、愛知県豊橋市のアパートに男が一時立てこもりました。およそ2時間後、警察が突入し、立てこもったとみられる男が確保されました。捜査関係者によりますと4日午後3時20分ごろ、愛知・豊橋市のアパートの前で外国人とみられる不審な男に警察が声をかけたところ、「入ったら刺すぞ」と部屋に一時立てこもりました。警察が説得を続けていましたが、午後5時半ごろに窓を割って突入し、立てこもっていたとみられる男を確保しま