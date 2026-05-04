愛知県豊橋市のアパートで、午後3時すぎから男が立てこもる事件がありました。さきほど警察が突入し、男の身柄が確保されました。【映像】身柄確保されパトカーに連行される男の様子警察によりますと午後3時すぎ、豊橋市久米中町のアパートの近くで、警察が盗まれたとみられる車を見つけました。警察が近くにいた男に職務質問をしようとしたところ、男は「入ってきたら殺すぞ」などと言ってアパートの部屋に立てこもり、警察が