ゴールデンウィーク後半に入った4日は、発達した低気圧の影響で全国的に強風に見舞われた1日となりました。ゴールデンウィークで各地がにぎわう中で、さまざまな被害や交通への影響も出ています。まずは新たに入ってきた情報です。宮城・七ヶ宿町の湖で午後2時ごろボートが転覆し、30代と40代の男性2人が救助されました。風の影響とみられていて命に別条はないということです。また、兵庫・淡路島では4日朝、自転車でツーリング中