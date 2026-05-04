OSK日本歌劇団は4日、娘役トップスター千咲えみが2027年2月の主催公演「グランドレビュー（仮）」（2月11〜14日、東京・サンシャイン劇場）千秋楽をもって退団すると発表した。千咲は11年、89期生としてOSK日本歌劇団研修所に入学。13年、創立90周年記念公演「レビュー春のおどり」で初舞台を踏み、18年からは娘役筆頭として中核的な役割を担ってきた。21年4月に娘役トップスターに就任し、24年からは同期で現トップスター翼和希