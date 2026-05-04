猫ちゃんがストーブの前でぬくぬくしていたら、ワンコも暖を取りにきて…？まさかの図々しい行動に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「動きに迷いがないっ！」といった声が寄せられています。 【動画：ストーブで温まっている猫→突然『犬』が現れて…まさかの『理不尽過ぎる光景』】 猫ちゃんがストーブで温まっていたら… TikTokアカウント「user817830181