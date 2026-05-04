リヴァプールの指揮官アルネ・スロットは、プレミアリーグ第35節のマンチェスター・ユナイテッド戦の後、判定への不満を爆発させた。最終的に2-3でユナイテッドに敗れたリヴァプールだが、スロットはユナイテッドの2点目に納得がいかなかったようだ。リヴァプールGKフレディ・ウッドマンが弾いたボールがベンヤミン・シェシュコに当たり、ネットを揺らしたが、スロットはこれはハンドだったと主張。得点後、VARでもチェックしたの