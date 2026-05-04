プレミアリーグは佳境を迎えており、注目はアーセナルとマンチェスター・シティによるタイトル争い、そして残り1枠となった降格チームの決定と、かなりポイントが絞られてきている。『The Athletic』は、今季のプレミアの順位決定にエヴァートンが大きな影響を及ぼすと伝えている。現在11位、良くも悪くもない順位にいるこのマージーサイドの古豪がどうして影響を及ぼすのか、理由のひとつは2位シティとの対戦が控えていることだ。