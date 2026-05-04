マンチェスター・シティに所属するオランダ代表MFタイアニ・ラインデルス（27）は今夏の去就が注目されている。昨シーズン、ACミランで公式戦54試合に出場し15ゴール5アシストを記録したラインデルスはシーズン終了後にシティへ移籍。加入直後から出番をもらい、今シーズンはここまで公式戦45試合で7ゴール8アシストを記録している。しかし、シーズンが進むにつれてラインデルスの序列が注目されるように。リーグ戦では直近9試合の