オランダの探検クルーズ会社オーシャンワイド・エクスペディションズは5月3日、探検船「ホンディウス」号でエンディウスで深刻な医療上の緊急事態が発生したと発表した。世界保健機関（WHO）によると、ハンタウイルス感染症とみられる症状により、乗客3名が死亡した。別の乗客1名がヨハネスブルグの病院の集中治療室で治療を受けており、船員2名にも緊急な医療措置が必要だという。これらの2名の医療施設への移送について、結論は