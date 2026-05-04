国内初！民間企業によるフル電動旅客船リチウムイオン電池を搭載した電動の旅客船「Nihonbashi e-LINER」が2026年4月26日、東京の日本橋―豊洲航路に就航しました。三井不動産が推進する舟運プロジェクト「&CRUISE」の一環で、観光汽船興業（中央区）が運航を担います。 【ヤバい、ぶつかる!?】これが「日本一ゴチャゴチャした航路」です！（地図／写真57枚）同様の完全電動の旅客船はすでに高知県営渡船の「浦戸」が2025