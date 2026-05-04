鶴岡市の荘内神社では恒例の泣き相撲が行われ多くの赤ちゃん力士が、名勝負を繰り広げました。 【写真を見る】”赤ちゃん”がギャン泣き！荘内神社で子の幸せを願う恒例の「泣き相撲」開催（山形・鶴岡市） 鶴岡市の荘内神社で毎年行われている泣き相撲。子どもの健やかな成長を願い、泣きっぷりを競い合うもので、きょうとあすの2日間行われます。今年の参加人数は2日間合わせて過去最高となる200人超え。県の内外から泣き自慢