米沢市では「二十歳のつどい」が開かれ、参加者は大人への決意を新たにしていました。 【写真を見る】若さと決意に満ちたセレモニー米沢市で二十歳のつどい（山形） 米沢市の今年の二十歳のつどいの対象者は、761人です。式では、近藤洋介市長が激励の言葉を贈ると、参加者の代表者2人が、二十歳の誓いを述べました。 二十歳のつどい実行委員会上野能登さん「これまで私たちを育て支えてくれたこの地域に、今後は私た