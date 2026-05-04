マタギの里・山形県小国町で、きょう伝統の「熊まつり」が開かれ、雨の中大勢の人たちで賑わいました。 【写真を見る】クマの命に感謝伝統の「熊まつり」に大勢のGW観光客クマ汁のふるまい、大抽選会も開催（山形・小国町） マタギ文化が根付く小国町小玉川（こたまがわ）地区の恒例イベント「小玉川熊まつり」。 射止めたクマの冥福を祈り、猟の収穫を感謝するこの儀式は300年以上前から受け継がれています。 祭りでは、