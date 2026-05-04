◆東京六大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽明大８―５立大（４日・神宮）立大は明大との初戦を勝利しながら連敗を喫し、開幕から３カード連続で勝ち点を落とした。１回表に幸先よく４点を先取したが、１４２球を投じて完封した１回戦から中１日で再び先発した田中優飛投手（３年＝仙台育英）が精彩を欠き、初回に２失点。２回には、走者２人を置いて明大の１番・田上夏衣左翼手（３年＝広陵）に逆転３ランを浴びた。「田中