兵庫所属の佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝がゴールデンウィーク開催初日の４日、１日３勝の固めがちで今年２９勝目に到達。昨年の勝ち星２７勝を現時点で超えて「この流れを続けるようにしたい」と笑顔を見せた。３Ｒの４歳上Ｃ２（ダート１４００メートル）で２番人気のリックメイン（牝４歳、西脇・長倉功厩舎、父リアルスティール）に騎乗して勝つと、５Ｒの４歳上Ｃ１（ダート８２０メートル戦）では１番人気のユア