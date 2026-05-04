◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が今季初登板、初先発。２回には今季初打席で安打を放った。投げては初回、先頭に安打を許しながらも無失点。２回は２者連続空振り三振を奪いながら３者凡退とした。すると、０―０のまま迎えた２回裏の攻撃。２死二塁で今季初打席を迎えると、奥川の変化球を振り抜いて、遊撃への内野安打に。続く吉川が二ゴロに打ち取られて、得点にはつながら