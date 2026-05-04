兵庫アーバン競馬で春の短距離王を決める第６２回兵庫大賞典（１４００メートル）が４日、園田競馬場で１２頭が参戦して行われ、６番人気のフラフ（牡６歳、兵庫・松浦聡志調教師、父ベストウォーリア）が重賞６度目の挑戦で初制覇。オマツリオトコとのゴール前の接戦を頭差しのいで約１年ぶりの勝利を飾った。中距離からの距離短縮となった一戦で、会心の騎乗となった山本咲希到騎手は「馬には失礼ですけど、びっくりしました