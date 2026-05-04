どんよりとした一日となったゴールデンウィーク後半戦中日の4日。あいにくの天気にも負けず、能登はかつてのにぎわいを少しずつ取り戻し始めています。能登の盛り上がりをウォッチングしました。強い風が吹き荒れ、あいにくの空模様となった4日の石川県内。それでも能登地方の大動脈「のと里山海道」。能登方面に向かう下り線の高松サービスエリアに停車中の車をよく見ると… 八戸ナンバー、そして、