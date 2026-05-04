プロ野球独立リーグ・日本海リーグの石川ミリオンスターズの今シーズンが4日開幕し、初戦を富山と争いました。石川、滋賀、富山の3チームで争うプロ野球・日本海リーグ。4日、石川ミリオンスターズは富山でリーグ開幕戦に臨みました。相手は昨シーズン首位の富山サンダーバーズ。初回、ミリオンスターズは2番松本、3番岩本の連続タイムリーで2点を