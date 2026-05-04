【モデルプレス＝2026/05/04】俳優の秋野暢子が5月4日、自身のInstagramを更新。風邪をひいている最中の朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランス満点」色鮮やかなしっかり朝食◆秋野暢子、朝食公開「4月11日に不覚にもひいてしたった風邪がずぅぅぅぅぅと長引いていて この三週間良くなったと思ったら…ぶり返して悪くなったり…そして、この3日間は熱と咳でぶっ倒れてます…今日一日で抜けるかな？って感じです」