無防備な状態で“拉致”された俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、女優チョン・ユミが、アンダーウェア1枚もない壮絶なサバイバル旅行をスタートさせた。去る5月3日、tvN『花より青春：リミテッドエディション』（原題）が韓国で初放送された。【写真】チェ・ウシク、共演女優に後ろから“ハグ”3人は、旅行の荷物もないまま、ソウル駅に到着し、本格的に旅を始めた。餃子（マンドゥ）を分け合って、空腹を満たしていたチェ・ウシ