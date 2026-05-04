【モデルプレス＝2026/05/04】人気YouTuberのRちゃんが5月3日、自身のInstagramを更新。美容整形手術で肋骨を折ったことを明かした。【写真】“整形総額3,000万超え”29歳美女YouTuber「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカ姿◆Rちゃん、肋骨を折る整形を受けたと告白Rちゃんは「最近のご報告まとめ」と書き出し「GW中ですが、整形で肋骨を折ってDT中です…」と美容整形手術によるダウンタイム中であると告白。「やっぱりDTは、