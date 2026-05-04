丸亀警察署 香川県警丸亀警察署によりますと、5月4日午後4時20分ごろ、善通寺大麻町の国道319号で、自転車に乗って走行中の男性が転倒する様子を通行人が見て、119番通報しました。 男性は救急搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。 男性は年齢が50～60歳くらいで、1人で走行していたということです。警察が身元や死因などを調べています。