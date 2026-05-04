こちらは、GWの5月3日、4日に入園が無料になった、佐賀県の吉野ヶ里歴史公園です。 訪れた人たちのお目当ては、竹筒を使った「そうめん流し」です。コシの強さが魅力の地元名物「神埼そうめん」を箸ですくって、口いっぱいにほおばります。■子ども「おいしい。」ことしで41回目となる「そうめん流し」のイベント。2日間分で用意されたのは、なんと400キロ、4000食分のそうめんです。小学生以上は、つゆ1杯500円が必要で、つ