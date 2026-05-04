ファジアーノ岡山 J1・ファジアーノ岡山を運営するファジアーノ岡山スポーツクラブは4日、ファジアーノ岡山の公式SNSアカウントで不適切な投稿があったとして、クラブのHPを通じて森井悠社長が原因報告と謝罪を行っています。 ファジアーノ岡山によりますと、クラブは2日にホームで行われたサンフレッチェ広島との試合に勝利。その翌日となる3日に公式インスタグラムを通じて