福岡県春日市で4日、親子で楽しめる工作教室が行われました。 ■竹原侑記者「こちらの会場ではイベントが開催されているということで、部屋をのぞいてみると、多くの子どもたちと保護者でにぎわっています。」■子どもQ.何を作っていますか？「こいのぼり。」「シャカシャカ鳴るようになっています。」5月5日の「こどもの日」を前に、こいのぼりが完成しました。毎年ゴールデンウイークに開催される工作教室など