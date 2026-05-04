新緑が広がる木曽郡上松町の赤沢自然休養林。4月25日から天然ヒノキ林の中を走る森林鉄道の運行が始まりました。赤沢自然休養林は森林浴の発祥の地。機関車は往復2.2キロの距離をゆっくりゴトゴト….日本三大美林に選ばれたヒノキ林や渓流の景色、そして、心地よい風が乗客を癒やします。埼玉から「きのう天気が悪くて寒かったんですけど、景色すごいきれいで最高でした」愛知から「すごくきれいで、子供たちにも見せられてよかっ