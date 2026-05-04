韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH（バイオヒールボ）」から、“タンタンクリーム”で話題のプロバイオダーム™ 3Dリフティングラインに新作2アイテムが仲間入り。目元・口元を集中ケアするアイクリームと、毎日使いやすいシートマスクが登場し、年齢サインが気になり始めた大人女性の心強い味方になってくれそうです♪ 目元・口元に寄り添う新作アイクリ&