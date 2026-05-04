俳優の永尾柚乃（９）が４日、横浜市内で行われた「スター・ウォーズの日」カウントダウンイベントに、声優の森川智之（５９）、インパルス・板倉俊之（４８）、タレントの佐々木久美（３０）と出席。永尾はスター・ウォーズの新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（２２日公開）に登場するグローグーに扮（ふん）して登場した。「パパが昔から大好きで。パパに紹介してもらって、初めて見て３分ぐら