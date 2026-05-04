プロ野球のファーム・リーグは4日、中、西地区と交流戦の計5試合が行われた。中日はヤクルトとの交流戦（ナゴヤ）に5―0で完封勝利。先発・三浦が9回114球を投げて5安打完封で4勝目（1敗）を挙げた。育成ドラフト2位・石川大（掛川西）が5回の1号ソロなど2安打をマーク。ヤクルト先発・坂本は4回1/3を5安打5失点で1敗目。育成選手のモンテルが2安打を放った。DeNAは日本ハム戦（鎌ケ谷）に7―4。先発の育成選手・庄司が6回6