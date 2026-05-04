女優永尾柚乃（9）、声優森川智之（59）、お笑い芸人のインパルス板倉俊之（48）、タレント佐々木久美（30）が4日、横浜・みなとみらいグランモール公園で行われた映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（ジョン・ファヴロー監督、22日公開）のイベントに参加した。5月4日は「スター・ウォーズの日」と世界的に認知されており、午後5時4分に合わせてカウントダウンを