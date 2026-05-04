続いてはバスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツです。この土日、秋田市で今シーズン最終節を迎えましたがいずれも敗れ、勝利で締めくくることは出来ませんでした。2試合を残し、B1・26チーム中、最下位が確定しているハピネッツ。今シーズン最後の相手は西地区7位の佐賀バルーナーズです。2日、後半の出だしから佐賀に猛攻を許し、連続で12点を奪われ差を広げ