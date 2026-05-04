サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグのブラウブリッツ秋田です。2日、同じイーストAで負けなし、失点数も最少のベガルタ仙台を相手に3つのゴールを決め、快勝しました。仙台のホームに1万6000人余りが詰めかけた2日。グループ3位、白のブラウブリッツは首位・仙台との上位対決で序盤から積極的に攻めました。前半3分、GK山田のロングボールのこぼれ球を背番号10、佐藤が運び、そのま