熊本県阿蘇市の阿蘇山のふもとに広がる「阿蘇内牧温泉」は、17軒から30軒ほどの宿泊施設が点在する、阿蘇エリア最大の温泉郷です。古くから文豪たちに愛された場所として有名で、夏目漱石がこの地を舞台に小説『二百十日』を執筆したほか、与謝野晶子夫妻など多くの文化人が訪れた歴史を持ちます。泉質は、硫酸塩泉や炭酸水素塩泉、単純温泉など多岐にわたり、源泉の数は約80カ所にもおよびます。無色透明で、場所によっては飲用も