中国国家標準化管理委員会国家能源局（エネルギー局）が国家充電設備モニタリングサービスプラットフォームに組み込まれた高速道路の充電設備（充電ガン）を対象に行った統計分析によると、今年のメーデー連休（5月1〜5日）の初日に当たる1日に高速道路における新エネルギー自動車の充電量が前年同期比55．6％増の2303万3900キロワット時、充電サービスの利用回数は延べ94万6300回に達し、メーデー連休初日の充電量として過去最高