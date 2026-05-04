◆ 再起を期すリリーフ右腕阪神時代、中継ぎとして眩い光を放った浜地真澄。しかし、新天地・横浜で飛躍を誓った移籍初年度、彼を待っていたのは非情な現実だった。悲鳴を上げた右肘にメスを入れ、リハビリの先にあったのは育成契約という名の再出発。一軍の重要な戦力になることを見据える背番号052は今、確かな足取りで“あの場所”への帰還を目指している。キャンプ前には「極力早く」と支配下への思いを明かしていた。その