岡山県産の和牛の魅力を発信しようと、試食会で味わいを楽しめるフェアが岡山市南区できょう（4日）から始まりました。 【写真を見る】「岡山県産の魅力を感じて」和牛フェアが始まる6日まで【岡山・南区】 肉汁がしたたる、大きな肉。この和牛肉を味わおうと多くの人が訪れました。岡山市南区のサウスヴィレッジで開かれている「和牛フェア」です。物価高などで和牛の消費が落ちてきているいま、改めて岡山県産の和牛の魅力を