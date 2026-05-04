きょう（4日）午後、香川県善通寺市の国道で自転車に乗っていた男性が転倒し、救急搬送されましたが死亡が確認されました。 【写真を見る】自転車で走行中の男性が転倒搬送先の病院で死亡【香川・善通寺市】 警察と消防によりますと、午後4時すぎ、善通寺市大麻町の国道319号で「自転車に乗った男性が転倒し、呼吸がない」という内容の119番通報がありました。 男性は善通寺市内の病院に運ばれましたが、約1時間後に死亡が確