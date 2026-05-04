５月２日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第33節で、中村敬斗と関根大輝が所属する６位のスタッド・ドゥ・ランスが２位のル・マンとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。この結果、残り１試合で自動昇格の可能性が消滅。リーグ・アン（１部）16位との入れ替え戦出場権を懸けたプレーオフ進出（３〜５位が出場）を目指すことになった。最終節の最後の数分間で16位に落ち、入れ替え戦にも敗れて悪夢の降格と