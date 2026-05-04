上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地５月３日、エールディビジ第32節でフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦。終盤に２ゴールを奪い、２−１の逆転勝利を飾った。この試合に、直近のリーグ戦２試合連続ゴール中の上田は先発したなか、ゴールに絡む。０−１で迎えた84分、左からのジョーダン・ボスのクロスに反応。高打点で合わせたヘディングシュートは相手GKの好守に阻まれるも、その跳ね返りを渡辺が頭で押し