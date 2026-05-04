4日(月)は、所々で雨や風が強まりました。沿岸部を中心に風が強まりましたし、所々で雨の降り方も強まりました。4日(月)夜も雨が降りやすくカミナリを伴うところがありそうです。急な強い雨や落雷に注意をしてください。 一方、5日(火)日中は『お出かけ日和』になりそうです。 ◆5日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は、はじめ気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。ただ、次第に南に中心を持つ高気圧に