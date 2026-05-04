ゴールデンウィーク後半、5月4日の午後6時20分現在の高速道路の状況です。 夕方になり、各地の行楽地から戻る人たちなどの影響でしょうか、淡路島内で30キロの渋滞、さらに明石海峡大橋を含み9キロの渋滞が発生しています。 日本道路交通情報センターなどによりますと、淡路島から神戸方面へ向かう神戸淡路鳴門道の上りは、東浦インターチェンジ付近を先頭に30キロ、さらに舞子トンネル付近で9キロの渋