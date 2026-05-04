5月5日（火・祝）こどもの日の近畿地方は、絶好の行楽日和に恵まれるでしょう。日ざしが強く照りつけそうです。 南から移動性の高気圧に覆われ、近畿地方は安定した晴れの天気となりそうです。一日を通してすっきりと晴れる所が多く、にわか雨の心配も全くない見込みです。日ざしがたっぷり降り注いで、こいのぼりが気持ちよく泳ぐ陽気でしょう。紫外線が強まってきていますので、対策が必要です。 よく晴れて、一日の寒暖