元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が４日、「今年のＧＷは近場でゆっくり♥遠出や海外を予定していたけど、私の身体が持たないので産後の楽しみに♥」と子供らと六本木ヒルズに出かけたことを明かした。インスタグラムのストーリーズで「ぷらっとお散歩がてら♡ただもう妊娠後期は何しても疲れて臨月やばいんだろうなぁ。」とピンクのドレスでルンルンと弾むように歩く娘（