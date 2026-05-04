ヴィクトリアマイル（5月17日、東京）に登録しているチェルヴィニア（牝5＝木村、父ハービンジャー）はレーンと新コンビを組むことが分かった。サンデーレーシングが4日、公式サイトで発表した。24年にオークス、秋華賞と牝馬2冠を達成。前走中山記念5着から巻き返しを期す。