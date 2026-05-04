タレントの松居直美（58）が4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、5年ほど前から熱中している筋トレについて語った。1994年から33年に渡って放送されている同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」で共演の森尾由美、磯野貴理子と登場。筋トレで鍛え上げられた“細マッチョ”ボディーのショットが披露されると、スタジオから「凄い！」と驚きの声が上がった。40代からバレエを習い